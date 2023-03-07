Это Энфилд: Трент потроллил Тен Хага после разгромной победы в чемпионате Англии

В рамках 26-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле разгромил Манчестер Юнайтед (7:0).

В преддверии поединка наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг высказывался о том, что домашний стадион Ливерпуля - Энфилд, не имеет никакого значения в игре.

Поле везде одинакового размера, мяч круглый, в нем воздух.

После победы защитник хозяев Трент Александер-Арнолд опубликовал фотографии в Twitter в ответ на слова нидерландского специалиста.

Футболист Ливерпуля выложил фото на фоне знака "Это Энфилд" и табло на стадионе с результатом матча.

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Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.