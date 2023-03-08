Игрока Ворсклы вызвали в национальную сборную

Нападающий полтавской Ворсклы Таулян Сефери получил вызов в национальную сборную Албании, сообщает пресс-служба клуба.

Автор дубля в ворота Зари в последнем матче чемпионата Украины получит шанс проявить себя в футболке команды своей страны.

Отметим, что Албания 27 марта проведет поединок отбора на чемпионат Европы 2024 года против сборной Польши.

Национальная сборная Украины также сыграет в этом месяце в отборе на Евро. Календарь всех матчей Украины в 2023 году доступен на ISPORT.