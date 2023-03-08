"Нам припадали важный урок": Тен Хаг - о 0:7 от Ливерпуля

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился эмоциями от поражения от Ливерпуля (0:7) в рамках АПЛ.

По словам специалиста, данное фиаско послужило уроком для манчестерской команды.

"Футболисты хорошо отреагировали. Мы знаем, что неудачи в течение сезона неизбежны. Это, конечно, серьезная неудача, но у нас было одно поражение за 23 матча до этого. В этом матче было много уроков для нас, они могут помочь нам в будущем. Мы играли заметно ниже среднего уровня, особенно с точки зрения настроя".

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"Мы хотим выигрывать трофеи, и для этого нужно действовать иначе. В воскресенье нам преподали важный урок, мы принимаем его и теперь должны двигаться дальше. Нужно использовать эту энергию в следующем матче", - приводит слова тренера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Трент потроллил Тен Хага после разгромной победы в чемпионате Англии.