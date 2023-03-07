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Усик удивил трюком с монетками легенду Манчестер Юнайтед

Украинец показал фирменную ловкость рук.
Сегодня, 20:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл взял интервью у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Украинец рассказал экс-футболисту о своих тренировках, политической и жизненной позиции, а также провел в свой тренировочный зал.

Усик решил удивить своего интервьюера своим коронным трюком. Боксер кладет на руку несколько монет, а после - подбрасывает и ловит той же рукой.

Невилл оказался в ступоре от продемонстрированной ловкости, а сам украинец лишь со смехом произнес: "Хе хуу".

Ранее сообщалось, что Усик посвятил стих растрелянному военнопленному.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Александр Усик Гари Невилл

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