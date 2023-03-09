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Срна получил новую должность в Шахтере

Хорват стал спортивным директором клуба.
Вчера, 21:31
Дарио Срна / shakhtar.com
Дарио Срна / shakhtar.com

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна получил новую должность в менеджменте клуба.

На сайте клуба он указан как спортивный директор "горняков". При этом о смене должности не сообщалось официально.

Также должность директор по футболу не указана в профиле на сайте украинской команды. При этом отмечается, что Срна занимает должность спортивного директора с 2020 года.

Напомним. сегодня, 9 марта, Шахтер встретится с Фейеноордом. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция


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