Срна получил новую должность в Шахтере

Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна получил новую должность в менеджменте клуба.

На сайте клуба он указан как спортивный директор "горняков". При этом о смене должности не сообщалось официально.

Также должность директор по футболу не указана в профиле на сайте украинской команды. При этом отмечается, что Срна занимает должность спортивного директора с 2020 года.

Напомним. сегодня, 9 марта, Шахтер встретится с Фейеноордом. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция