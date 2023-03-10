Ракицкий - лучший игрок матча против Фейеноорда по версии Whoscored
Украинец помог команде добыть ничью в матче.
В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встретился с Фейеноордом.
Статистический портал WhoScored выставил оценки по итогам поединка. Лучшим среди игроков обеих команд стал Ярослав Ракицкий.
Украинец получил оценку 7.4 за забитый мяч, пять выносов, один отбор, две выигранные верховые дуэли из пяти и 48 точных передач.
Напомним, что Ракицкий отличился курьезным голом в ворота Фейеноорда.