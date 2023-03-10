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Хавбек Барселоны определился с будущим

Нидерландец хочет остаться в клубе.
Сегодня, 12:26
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Полузащитник каталонской Барселоны Френки де Йонг определился со своим будущим.

По словам нидерландца, он счастлив в клубе и хочет там остаться.

Очень спокоен и счастлив. Хочу остаться в Барселоне еще на многие годы.

Прошлым летом я оставался спокойным, поскольку знал, что буду оставаться в «/Барселоне и никогда не менял своего мнения. Всегда мечтал играть в Барселоне и хочу добиться здесь успехов. Хочу продолжать здесь", – сказал Де Йонг. 

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен летом вернуться за де Йонгом.


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