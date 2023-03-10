Хавбек Барселоны определился с будущим

Полузащитник каталонской Барселоны Френки де Йонг определился со своим будущим.

По словам нидерландца, он счастлив в клубе и хочет там остаться.

Очень спокоен и счастлив. Хочу остаться в Барселоне еще на многие годы.

Прошлым летом я оставался спокойным, поскольку знал, что буду оставаться в «/Барселоне и никогда не менял своего мнения. Всегда мечтал играть в Барселоне и хочу добиться здесь успехов. Хочу продолжать здесь", – сказал Де Йонг.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен летом вернуться за де Йонгом.