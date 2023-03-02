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МЮ все еще надеется подписть де Йонга

"Красные дьяволы" сохраняют интерес к нидерландцу.
Сегодня, 20:00
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Манчестер Юнайтед все еще нацелен на подписание Френки де Йонга.

Как сообщает издание talkSport, "красные дьяволы" сделают нидерландца одной из главных целей на летнее трансферное окно.

Наставник клуба Эрик тен Хаг надеется, что отличные результаты клуба склонят игрока перебраться на Туманный Альбион.

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Детали потенциальной сделки не сообщаются, однако минувшим летом хавбек стоил в районе 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока лишь два гола в двадцати одном матче Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед

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