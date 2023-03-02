МЮ все еще надеется подписть де Йонга

Манчестер Юнайтед все еще нацелен на подписание Френки де Йонга.

Как сообщает издание talkSport, "красные дьяволы" сделают нидерландца одной из главных целей на летнее трансферное окно.

Наставник клуба Эрик тен Хаг надеется, что отличные результаты клуба склонят игрока перебраться на Туманный Альбион.

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Детали потенциальной сделки не сообщаются, однако минувшим летом хавбек стоил в районе 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока лишь два гола в двадцати одном матче Ла Лиги.