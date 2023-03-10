Клопп высказался об уходе Фирмино из Ливерпуля
Немецкий специалист шокирован решением своего подопечного.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп удивился решению нападающего Роберто Фирмино покинуть клуб.
"Я был немного удивлен, но меня это не задело. Все могло сложиться по-разному, и я это очень уважаю.
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Это совершенно нормально в тех долгих отношениях, которые у нас были", – сказал Клопп в интервью журналисту Фабрицио Романо.
Напомним, Фирмино перешел в Ливерпуль летом 2015 года из Хоффенхайма. За это время бразилец выиграл с клубом АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.