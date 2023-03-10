iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп высказался об уходе Фирмино из Ливерпуля

Немецкий специалист шокирован решением своего подопечного.
Сегодня, 17:20
Фирмино и Клопп / Getty Images
Фирмино и Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп удивился решению нападающего Роберто Фирмино покинуть клуб.

"Я был немного удивлен, но меня это не задело. Все могло сложиться по-разному, и я это очень уважаю.

Читайте также: Ливерпуль хочет усилиться лидером Челси

Это совершенно нормально в тех долгих отношениях, которые у нас были", – сказал Клопп в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Фирмино перешел в Ливерпуль летом 2015 года из Хоффенхайма. За это время бразилец выиграл с клубом АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино

Статьи по теме

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0: Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0: Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Вива Роналду: Болельщики Ливерпуля троллили Тен Хага, скандируя фамилию португальца Вива Роналду: Болельщики Ливерпуля троллили Тен Хага, скандируя фамилию португальца
Робертсон - о разгроме МЮ: Такое случается, когда все игроки уверены в себе Робертсон - о разгроме МЮ: Такое случается, когда все игроки уверены в себе
Тен Хаг - о поражении Ливерпулю: Мы не играли как команда. Очевидно, что я зол Тен Хаг - о поражении Ливерпулю: Мы не играли как команда. Очевидно, что я зол
Помочь журналистам

Видео

Криштиану "психанул" после первого поражения в Ан-Насре
Криштиану "психанул" после первого поражения в Ан-Насре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде идет подготовка к эстафетам
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале
Европа20:33
Прокуратура подала иск на Барселону и экс-президента клуба
Бокс20:10
Бокс: расписание боев
Европа19:56
Клубный рейтинг УЕФА: Бавария удерживает лидерство, Шахтер и Динамо - в топ-50
Европа19:49
Легенда Манчестер Юнайтед подверг критике поведение Фернандеша
Бокс19:26
"Ищешь новое белье?": Промоутер Усика отреагировал на ультиматум от Фьюри
Европа19:19
Реал поставил Мбаппе ультиматум, если игрок все же захочет перебраться в Мадрид
Киберспорт18:52
NaVi презентовали новую форму
Европа18:31
Поттер: Мудрик становится все сильнее, есть шанс, что с Лестером он сыграет
Европа18:22
Канте заставили подписать контракт с агентом, угрожая пистолетом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK