Остался на скамейке и женился: Экс-игрок Порту поблагодарил изветстного тренера за судьбоносное решение

Оливейра от всего сердца рад, что не выходил на поле.

Бывший полузащитник Порту Серхио Оливейра дал интервью изданию The Sun, в котором рассказал о решении, которое изменило его судьбу.

В 2014-м году "драконов" возглавил испанец Хулен Лопетеги. Тренер собрал команду под себя, и отправил воспитанника клуба Оливейру в резерв. На скамейке в Порту хавбек не терял время зря.

"Я встретил свою будущую жену на стадионе Драгау. Спасибо Лопетеги, который всегда оставлял меня на скамейке запасных. Это лучшее, что со мной случилось. Я был близок к тому, чтобы пригласить Хулена побыть шафером на нашей свадьбе", - сказал португалец.

Напомним, с тех пор Оливейра перебрался в Турцию и играет за Галатасарай, а Лопетеги покинул Порту в 2016 году, проработав полтора года.

Ранее сообщалось, что возлюбленная легенды Динамо рассказала о свадьбе с экс-игроком.