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Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги 13.03.2023

Мадридский клуб вырвал победу на последних минутах игры.
Сегодня, 08:10
Getty Images
Getty Images

В понедельник, 13 марта, в рамках 25-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимала Атлетико Мадрид.

Единственный гол в поединке был забит в компенсированное время ко второму тайму. Нападающий "матрасников" Альваро Мората отметился голом, чем помог команде набрать важные очки.

Отметим, что украинский футболист Жироны Виктор Цыганков провел на поле 87 минут, но результативными действиями не отметился.

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Вашему вниманию видео гола и обзор матча Жирона - Атлетико:

Жирона - Атлетико Мадрид 0:1

Голы: Мората, 90+4


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Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Жирона - Атлетико: 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

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