Цыганков - лучший игрок Жироны в матче против Атлетико по версии Whоscored

Украинец разделил это звание еще с двумя партнерами

В рамках 26 тура чемпионата Испании Атлетико минимально переиграл Жирону.

Статистический портал Whoscored выставил свои оценки игрокам обеих команд.

В составе каталонцев лучшим был Виктор Цыганков наряду с Алейшем Гарсией и Сантьяго Буэно. Все трое получили оценку в 6.8 балла.

За 87 минут на поле украинец смог отдать 74% точных передач, сделать два паса под удар, единожды ударил в створ ворот, сделал одну удачную обводку, дважды прехватил мяч и однажды заработал на себе нарушение.

Cледующий матч Жироны состоится через несколько дней, а именно 18 марта, против Райо Вальекано.