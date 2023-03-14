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Цыганков - лучший игрок Жироны в матче против Атлетико по версии Whоscored

Украинец разделил это звание еще с двумя партнерами
Сегодня, 00:32
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Испании Атлетико минимально переиграл Жирону.

Статистический портал Whoscored выставил свои оценки игрокам обеих команд.

В составе каталонцев лучшим был Виктор Цыганков наряду с Алейшем Гарсией и Сантьяго Буэно. Все трое получили оценку в 6.8 балла.

За 87 минут на поле украинец смог отдать 74% точных передач, сделать два паса под удар, единожды ударил в створ ворот, сделал одну удачную обводку, дважды прехватил мяч и однажды заработал на себе нарушение.

Cледующий матч Жироны состоится через несколько дней, а именно 18 марта, против Райо Вальекано.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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