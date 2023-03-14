"Не говорите качество, скажите Виктор Цыганков": Жирона креативно отметила игру украинца

В рамках 25-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле минимально проиграла Атлетико (0:1).

Пресс-служба испанского клуба посвятила пост Виктору Цыганкова, который принял участие в матче.

Представители Жироны выделил фрагмент игры украинца, который был близок к перфомансу, однако голкипер Атлетико Ян Облак помешал взятию ворот. Несмотря на это, действия Цыганкова заслужили отдельной похвалы.

"Не говорите "качество", скажите "Виктор Цыганков", - говорится в сообщении.

Напомним, Цыганков перебрался в Жирону в зимнее трансферное окно. За это время 25-летний игрок провел шесть матчей, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Жирона - Атлетико.