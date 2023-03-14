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Футбол

12 групп по 4 команды: ФИФА готова утвердить новый формат ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет по новому сценарию.
Сегодня, 13:50
Сборная Аргентины - победитель ЧМ-2022 / Getty Images
Сборная Аргентины - победитель ЧМ-2022 / Getty Images

ФИФА близка к тому, чтобы утвердить новый формат проведения чемпионата мира по футболу, который будет использован в 2026 году.

Как сообщает The Athletic, изначально организация хотела сделать 16 групп по три команды, однако решила использовать формат - 12 групп по четыре сборные.

Отмечается, что восемь лучших команд, которые займут третье места, попадут в плей-офф турнира.

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В общей сложности на чемпионате мира будет сыграно 104 матча. Турнир продлится 39 дней. Напомним, ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. 

Ранее сообщалось, что Марокко может заменить Украину в заявке на ЧМ-2030.


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