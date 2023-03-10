Марокко может заменить Украину в заявке на ЧМ-2030

Украина в прошлом году подала заявку на проведение чемпионата мира 2030 года вместе с футбольными федерациями Испании и Португалии.

Но, как сообщает The Athletic, нашу страну в этой заявке может изменить Марокко.

Все дело в том, что война против России продолжается и у сторон есть сомнения по поводу того, сможет ли украинская сторона подготовиться к приему матчей группового этапа.

Кроме того, не добавляет плюсов заявке Украины и ситуация с главой нашего футбола Андреем Павелко, обвиняемым в мошенничестве и отмывании денег.

Марокко считается очень достойной заменой, ведь страна неоднократно сражалась за проведение ЧМ самостоятельно, а в сочетании с Испанией и Португалией межконтинентальная заявка станет однозначным фаворитом.