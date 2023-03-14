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Лидер Вест Хэма хочет летом пополнить Арсенал Зинченко

Райс может пополнить ряды "канониров".
Сегодня, 19:51
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс попал в сферу интересов Арсенала. Об этом сообщает издание The Guardian.

Англичанин не видит прогресса в стане "молотобойцев" и хочет играть на топ-уровне. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Райса называются именно "канониры".

Напомним, контракт 24-летнего англичанина с Вест Хэмом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету Райса два гола и два ассиста в 26 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Вест Хэм Деклан Райс

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