Лидер Вест Хэма хочет летом пополнить Арсенал Зинченко

Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс попал в сферу интересов Арсенала. Об этом сообщает издание The Guardian.

Англичанин не видит прогресса в стане "молотобойцев" и хочет играть на топ-уровне. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Райса называются именно "канониры".

Напомним, контракт 24-летнего англичанина с Вест Хэмом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету Райса два гола и два ассиста в 26 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале.