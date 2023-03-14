Лидер Вест Хэма хочет летом пополнить Арсенал Зинченко
Райс может пополнить ряды "канониров".
Опорный полузащитник Вест Хэма Деклан Райс попал в сферу интересов Арсенала. Об этом сообщает издание The Guardian.
Англичанин не видит прогресса в стане "молотобойцев" и хочет играть на топ-уровне. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Райса называются именно "канониры".
Напомним, контракт 24-летнего англичанина с Вест Хэмом истекает летом 2024 года.
В текущем сезоне на счету Райса два гола и два ассиста в 26 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале.