41-летний Златан вызван в сборную Швеции

Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора к Евро-2024.

Напомним, что 41-летний игрок последний раз появлялся в футболке сборной в марте 2022 года. Тогда он сыграл 11 минут против сборной Польши.

Также Златан пропустил существенную часть этого сезона из-за травмы колена. Но уже восстановился и даже принял участие в трех играх за Милан.

"Златан трижды появился на поле в составе Милана. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в приличной форме, хоть он и пропустил определенный отрезок. Думаю, он может помочь нам и на поле, и за его пределами", – считает тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Отметим, что сборная Швеции начнет обор к Евро-2024 матчами против сборных Бельгии и Азербайджана.