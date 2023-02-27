Ибрагимович прокомментировал свое возвращение на поле после серьезной травмы

В рамках 24-го тура чемпионата Италии Милан на своем поле обыграл Аталанту (2:0).

В составе миланской команды свой первый поединок за девять месяцев провел шведский нападающий Златан Ибрагимович. Форвард не выступал это время из-за травмы и восстановления после операции.

По словам 41-летнего игрока, он рад вернуться на поле в составе Милана.

"Я очень соскучился по фанатам. Спасибо им за то, что дают мне силы, адреналин и мотивацию продолжать играть. Без их поддержки трудно".

Читай также: Жиру определился со своим будущим в Милане

Ибрагимович добавил, что готов сражаться за свое место, иначе он завершит карьеру.

"Если я не ставлю перед собой цели, то расслабляюсь и начинаю чувствовать, что отхожу в прошлое. Но это не так, я хочу бороться с партнерами по команде за игровое время, иначе меня здесь не должно быть. Я не хочу быть в команде только за то, что я сделал пять или десять лет назад. Хочу быть в ней за то, что делаю сейчас.

Если я не буду приносить результат или буду считать, что мне нужно играть только в последние 5-10 минут матча, то лучше останусь дома. Если кто-то так думает, то это уже конец. Я хочу играть все 90 минут", - приводит слова Златана Football Italia.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Милан - Аталанта.