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Милан - Аталанта 2:0 видео голов и лучших моментов матча 26.02.2023 Серии А

Представляем вашему вниманию обзор прошедшей встречи в рамках итальянского чемпионата.
Сегодня, 00:59
Милан - Аталанта / Getty Images
Милан - Аталанта / Getty Images

Аталанта приехала в гости к Милану, чтобы принять участие в матче 24-го тура итальянской Серии А. Однако получилось у нее это, мягко говоря, плохо. Команда Джан Пьеро Гасперини без шансов уступила "россонери" со счетом 2:0.

В первом тайме автоголом отличился голкипер "богини" Хуан Муссо, а под занавес встречи Жуниор Мессиас установил окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Аталанта в двадцать четвертом туре Серии А:

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Милан - Аталанта 2:0
Голы: Муссо, 26 (аг), Мессиас, 86.

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 13 - 3
Удары в створ: 3 - 0
Фолы: 11 - 11
Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.12

Милан: Меньян - Калулу, Томори, Тиау - Мессиас (Салемакерс, 88), Крунич, Тонали, Эрнандес - Диас (де Кетеларе, 74), Жиру (Ибрагимович, 74), Леау (Ребич, 88).

Аталанта: Муссо - Толои, Джимсити, Скальвини (Паломино, 84) - Дзаппакоста (Руджери, 84), де Рон, Копмейнерс (Ворлицкий, 84), Меле - Эдерсон (Бога, 63) - Хойлунд, Лукман (Муриэль, 69).

Предупреждения: Леау, Тиау, Крунич - Толои.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан аталанта Серия А

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