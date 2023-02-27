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Марсель - ПСЖ 0:3 видео голов и лучших моментов матча 26.02.2023 Лиги 1

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего матча чемпионата Франции.
Сегодня, 00:47
Марсель - ПСЖ / psg.fr
Марсель - ПСЖ / psg.fr

Главным матчем 25-го тура французской Лиги 1 стала встреча между Марселем и ПСЖ, которая завершилась разгромной победой столичного клуба со счетом 3:0.

Все голы были забиты при непосредственном участии Килиана Мбаппе и Лионеля Месси: француз оформил дубль и отдал ассист, в то время как аргентинец добавил гол и дубль из ассистов.

Вашему вниманию видео всех голов матча Марсель - ПСЖ в двадцать пятом туре Лиги 1:

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Марсель - ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе, 25, 55, Месси, 29.

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 19 - 12
Удары в створ: 6 - 7
Фолы: 20 - 14
Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 2.96

Марсель: Лопес - Байи (Клаусс, 66),  Балерди, Колашинац - Ундер (Пайе, 81), Ронжье, Верету, Тавареш - Малиновский (Унахи, 81), Санчес (Витинья, 81), Гендузи.

ПСЖ: Доннарумма - Рамос, Маркиньос, Кимпембе (Данилу, 16) - Мукиеле (Заир-Эмри, 61), Руис, Витинья, Верратти, Мендеш (Бернат, 76) - Мбаппе, Месси.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ПСЖ Лига 1

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