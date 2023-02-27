Милан - Аталанта 2:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023

"Россонери" в красивой форме и в красивом стиле заработали три очка.

В воскресенье, 26 февраля, на Сан-Сиро в рамках 24-го тура итальянской Серии А встретились две команды, которые ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов - Милан и Аталанта.

Стефано Пиоли решил сразу же бросить в бой восстановившегося от травмы Майка Меньяна. Однако в этот вечер француз остался без работы.

Пиоли продолжает использовать схему с тремя центрбеками и эта тактика приносит свои плоды. "Россонери" отказались от владения мячом, отдавая предпочтение контратакам.

На 26-й минуте Тео Эрнандес мог претендовать на свой третий гол в рамках чемпионата Италии, однако эту честь на себя забрал Хуан Муссо.

Источник: Getty Images

В первом тайме гости не сумели нанести ни одного удара по воротам Меньяна. После перерыва подопечные Джан Пьеро Гасперини немного исправили ситуацию, но два из их трех ударов были заблокированы.

Между тем по ходу второй половины свой дебют в нынешнем сезоне совершил Златан Ибрагимович.

Источник: Getty Images

На последних минутах Жуниор Мессиас закрыл вопрос о победителе (если кто-то вообще сомневался в этом).

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

За счет победы Милан набрал 47 очков и теперь делит второе место с Интером. Аталанта же потерпела третье поражение в последних четырех турах. Как следствие - шестое место и 41 очко.

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Статистика матча Милан - Аталанта 24-го тура Серии А

Милан - Аталанта 2:0

Голы: Муссо, 26 (аг), Мессиас, 86.

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 13 - 3

Удары в створ: 3 - 0

Фолы: 11 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.12

Милан: Меньян - Калулу, Томори, Тиау - Мессиас (Салемакерс, 88), Крунич, Тонали, Эрнандес - Диас (де Кетеларе, 74), Жиру (Ибрагимович, 74), Леау (Ребич, 88).

Аталанта: Муссо - Толои, Джимсити, Скальвини (Паломино, 84) - Дзаппакоста (Руджери, 84), де Рон, Копмейнерс (Ворлицкий, 84), Меле - Эдерсон (Бога, 63) - Хойлунд, Лукман (Муриэль, 69).

Предупреждения: Леау, Тиау, Крунич - Толои.