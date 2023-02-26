Марсель - ПСЖ 0:3: обзор матча и результат игры 26.02.2023

В воскресенье, 26 февраля, на Велодрроме состоялся центральный матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встретились Марсель и ПСЖ.

Уже на старте первого тайма Кристоф Галтье был вынужден сделать замену, так как травму получил Преснель Кимпембе - его заменил Данилу.

Вскоре за дело взялись Лионель Месси и Килиан Мбаппе, которые забрали на себя все результативные действия данного поединка.

На 25-й минуте гости убежали в контратаку, Месси отдал пас вперед на Мбаппе, который из пределов штрафной пробил точно в дальний угол ворот.

Источник: psg.fr

А уже через четыре минуты француз отдал должок. Находясь на левом фланге, Килиан прострелил на дальнюю штангу. Лионель в касание завершил комбинацию, которая привела к его 700-му голу в клубной карьере.

Практически сразу после перерыва этот дуэт в третий раз огорчил Пау Лопеса. Мбаппе отпасовал на Месси и сразу же побежал в штрафную. Аргентинец забросил мяч на него, и Килиан ударом с лету оформил дубль.

Источник: psg.fr

В дальнейшем тренер провансальцев Игор Тудор попытался заменами изменить ход встречи, и его подопечные создали достаточно моментов, чтобы не раз отличиться в воротах Джанлуиджи Доннаруммы, но это был не их вечер.

Руслан Малиновский, который появился на поле в стартовом составе, отыграл 81 минуту. У хавбека борной Украины был один шанс отличиться прямо перед вторым голом Мбаппе, однако его удару не хватило точности.

ПСЖ продолжает удерживать лидерство чемпионата Франции - за счет победы парижане увеличили отрыв от Марселя, идущего следом, до 8 очков.

Источник: psg.fr

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Статистика матча Марсель - ПСЖ 25-го тура Лиги 1

Марсель - ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе, 25, 55, Месси, 29.

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 19 - 12

Удары в створ: 6 - 7

Фолы: 20 - 14

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 2.96

Марсель: Лопес - Байи (Клаусс, 66), Балерди, Колашинац - Ундер (Пайе, 81), Ронжье, Верету, Тавареш - Малиновский (Унахи, 81), Санчес (Витинья, 81), Гендузи.

ПСЖ: Доннарумма - Рамос, Маркиньос, Кимпембе (Данилу, 16) - Мукиеле (Заир-Эмри, 61), Руис, Витинья, Верратти, Мендеш (Бернат, 76) - Мбаппе, Месси.