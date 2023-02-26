Эрнандес отметил возвращение Меньяна в состав Милана шикарным голом в ворота Аталанты

К сожалению, мощнейший выстрел француза был записан как автогол Хуана Муссо.

Впервые за более чем 160 дней в рамку ворот Милана вернулся Майк Меньян - 27-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч против Аталанты.

Это явно воодушевило его одноклубников, выдавших невероятно красивую комбинацию, которая завершилась голом.

На 25-й минуте матча Пьер Калулу забросил мяч вперед на Оливье Жиру. Лучший форвард в истории сборной Франции головой сбросил его на своего соотечественника Тео Эрнандеса, а тот в касание нанес мощнейший удар.

Мяч попал в штангу, после чего от спины Хуана Муссо влетел в ворота бергамаски.

Напомним, что Милан стал участником нового исторического достижения итальянских клубов в Лиге чемпионов.

Источник: MEGOGO