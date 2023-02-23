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Итальянские клубы установили новый рекорд Лиги чемпионов

Представители Серии А сумели отличиться уникальным достижением.
Сегодня, 20:51
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли три итальянские команды: Наполи, Интер и Милан. Ювентус в свою очередь не смог преодолеть групповой этап, отправившись покорять Лигу Европы.

Недавно состоялись первые матчи плей-офф, в которых Наполи победил Айнтрахт (2:0), Интер обыграл Порту (1:0), а Милан справился с Тоттенхэмом (1:0).

Как сообщает Opta, это был первый случай в истории, когда три итальянские команды сумели выйти победителями из первых игр противостояний 1/8 финала.

Ранее стало известно, что руководство неаполитанцев определилось с будущим Лучано Спаллетти, который ведет свою команду к долгожданному чемпионству.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи интер Милан италия

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