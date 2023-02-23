Руководство Наполи определилось с судьбой Спалетти

Наставник клуба может продлить контракт с неаполитанцами.

Наполи намерен предложить новое соглашение для главного тренера клуба Лучано Спалетти. Об этом сообщает издание Сalcio In Pillole.

Клуб активирует опцию продления контракта до 2024 года. Это приведет также к увеличению зарплаты 63-летнего специалиста до 2,7 млн евро чистыми.

В будущем Наполи собирается обсудить со Спаллетти заключение договора на более длительный срок.

Напомним, после 23 туров Серии А неаполитанцы занимают первое место, набрав 62 очка.

Ранее сообщалось, что президент Наполи готов продать лидеров клуба за солидную сумму.