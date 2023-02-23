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Руководство Наполи определилось с судьбой Спалетти

Наставник клуба может продлить контракт с неаполитанцами.
Сегодня, 19:19
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Наполи намерен предложить новое соглашение для главного тренера клуба Лучано Спалетти. Об этом сообщает издание Сalcio In Pillole.

Клуб активирует опцию продления контракта до 2024 года. Это приведет также к увеличению зарплаты 63-летнего специалиста до 2,7 млн евро чистыми.

В будущем Наполи собирается обсудить со Спаллетти заключение договора на более длительный срок.

Напомним, после 23 туров Серии А неаполитанцы занимают первое место, набрав 62 очка.

Ранее сообщалось, что президент Наполи готов продать лидеров клуба за солидную сумму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спалетти

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