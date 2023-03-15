Реал продлит контракт с одним из лидеров команды

Реал продолжит сотрудничество с действующим обладателем золотого мяча и одним из лидеров команды Каримом Бензема.

Как сообщает издание Lequipe, "сливочные" подпишут контракт с французом на один год, а именно до конца июня 2024. Источник отмечает, что о продлении соглашения вскоре будет объявлено официально.

Следующий сезон станет для Бензема 15-ым в футболке мадридцев. Карим с 342 голами в активе занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, уступая лишь Криштиану Роналду (450).

Напомним, ранее Реал определился с будущим преемником Анчелотти.