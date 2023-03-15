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Реал продлит контракт с одним из лидеров команды

Карим Бензема вскоре подпишет новое соглашение.
Сегодня, 19:22
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Реал продолжит сотрудничество с действующим обладателем золотого мяча и одним из лидеров команды Каримом Бензема.

Как сообщает издание Lequipe, "сливочные" подпишут контракт с французом на один год, а именно до конца июня 2024. Источник отмечает, что о продлении соглашения вскоре будет объявлено официально.

Следующий сезон станет для Бензема 15-ым в футболке мадридцев. Карим с 342 голами в активе занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, уступая лишь Криштиану Роналду (450).

Напомним, ранее Реал определился с будущим преемником Анчелотти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид

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