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Нигерийский Холланд: Нападающий Гента оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков

Гифт Эммануэль Орбан может стать новой суперзвездой футбола.
Сегодня, 21:22
Гифт Эммануэль Орбан / Instagram
Гифт Эммануэль Орбан / Instagram

В рамках ответного матча 1/8 Лиги конференций Гент встретился с Башакшехиром.

Нигериец Гифт Эммануэль Орбан помог бельгийскому коллективу решить все вопросы в этом матче в кратчайшие сроки.

Форвард отметился хет-триком, забив на 31, 32 и 34 минутах матча, что сделало его автором самого быстрого хет-трика в истории еврокубков.

Стоит сказать, что буквально в предыдущем матче чемпионата Бельгии 20-летний Орбан записал на свой счет покер.

Напомним, вчера 14 марта, Эрлинг Холанд стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил пента-трик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекорд хет-трик еврокубки

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