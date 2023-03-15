Вингер Фейеноорда: Шахтер забил несправедливый гол в первом матче
Алиреза Джаханбахш высказался о противостоянии между командами.
Вингер роттердамского Фейеноорда Алиреза Джаханбахш поделился мыслями о предстоящем матче против Шахтера в Лиге Европы.
По словам иранского вингера, пройти "горняков" будет сложно, но по силам нидерландскому коллективу.
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"Это будет сложная задача пройти дальше. На выезде мы доминировали и пропустили незаслуженный гол, но все зависит от результата.
К счастью, сейчас мы играем дома с нашими болельщиками. Если мы продемонстрируем такой же менталитет, как и в гостях, я надеюсь, что сможем пройти на один раунд дальше", - цитирует слова Джаханбахша fr12.nl.
Напомним, матч между Фейеноордом и Шахтером состоится завтра, 15 марта.