Йовичевич: Вернуться в Роттердам, где все начиналось, – это знак

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда (первая игра - 1:1).

По словам специалиста, у команды есть запас, который завтра нужно показать.

"Морально команда точно готова к такому уровню соревнований. Мы знаем уровень матча, после встречи в Варшаве сделали определенные коррективы. Первая игра получилась тяжелой, но надеемся, что тогда мы не показали свой лучший футбол.

Думаю, у нас есть запас потенциала для своего лучшего футбола. Завтра будем биться с первой до последней минуты. Есть хороший коллектив, который неоднократно показывал себя хорошо в матчах, где не был фаворитом. Мы приехали выиграть матч, однако это будет очень трудно сделать, ведь на стадионе Фейеноорда всегда фантастическая публика и атмосфера, но мы готовы".

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Йовичевич высказался о том, что свою первую игру с Шахтером провел именно в Роттердаме.

"Вчера было ровно восемь месяцев с первого дня сбора. Продолжается путешествие, построение нового коллектива и фундамент нового проекта. Уже есть крепкий фундамент и светлое будущее, хотя мы только в начале становления. В первый год показали, что здесь игроки с характером и они могут идти к самым высоким целям – Лиге чемпионов и Лиге Европы

Мы уже играли с Лейпцигом за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, сейчас играем за выход в четвертьфинал Лиги Европы – это хороший знак как для первого сезона.

Вернуться в Роттердам, где все начиналось, – это знак, возможно. После матча будет понятно, хороший или нет, но верим, что все должно быть хорошо. Футболисты должны понять, что завтра нужно провести лучшую игру в карьере".

Наставник Шахтера высказался о возможной серии пенальти в противостоянии с Фейеноордом.

"Пенальти – это лотерея, спокойствие и уверенность, что ты отобьешь или забьешь. Если это удалось сделать несколько раз на тренировке, это еще ничего не значит. Все происходит в моменте. Тогда в Ренне мы забили гол на последних минутах и имели над соперником психологическое преимущество.

Пенальти – момент психологии, твои тренировки вчера не означают, что ты лучше исполнишь одиннадцатиметровый сегодня. Все дело в спокойствии и уверенности", - отметил Йовичевич.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция матча, которая будет доступна завтра, 16 марта, в 19:45 по Киеву.