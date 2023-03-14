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Фейеноорд - Шахтер: текстовая трансляция 1/8 финала Лиги Европы

Клубы встретятся в плей-офф Лиги Европы. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:25
Фейеноорд - Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Фейеноорд - Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 16 марта, в рамках второго матча 1/8 финала Лиги Европы сыграют Фейеноорд (Нидерланды) и Шахтер (Украина).

По итогам ответного поединка определится четвертьфиналист, который продолжит борьбу за главный трофей турнира. В первой игре команды не выявили победителя, сыграв вничью.

Матч состоится на стадионе Фейеноорд в Роттердаме. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени. 

Текстовая трансляция матча Фейеноорд - Шахтер

Онлайн-трансляция будет доступна 16 марта, 19:45 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 16 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Читай также: Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы

Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция встречи.

В своей истории команды встречались трижды. Шахтер и Фейеноорд играли между собой в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе "горняки" дважды переиграли нидерландскую команду (3:1, 1:2). В первой встречи 1/8 финала, которая прошла неделю назад, в составах команд отметились Ракицкий и Бульяуде.

На ISPORT можно узнать, кто играет в футбол сегодня и выбрать матч, который вам было бы интересно посмотреть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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