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Фейеноорд - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча 16.03.2023 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке Лиги Европы-2022/23. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Фейеноорд - Шахтер на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:49
Фейеноорд - Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Фейеноорд - Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 16 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы состоится матч между нидерландским Фейеноордом и донецким Шахтером.

Команды проведут двухматчевое противостояние, по итогам которого определится участник 1/4 финала турнира. В первой встречи была зафиксирована ничья - 1:1, так что судьба пары определится в Нидерландах.

Матч состоится на стадионе Фейеноорд в Роттердаме. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Фейеноорд - Шахтер

На ISPORT будет доступна бесплатная текстовая онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Фейеноорд - Шахтер будет доступна в этой новости 16 марта и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Читай также: Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы

Кроме того, в Украине матч 1/8 финала Лиги Европы между Фейеноордом и Шахтером покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Донецкий Шахтер оказался в Лиге Европы по итогам выступления в группе Лиги чемпионов. Коллектив Йовичевича занял третье место в группе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Нидерландский клуб в группе Лиги Европы занял первое место, обойдя Штурм, Лацио и Мидтьюлланнд.

В рамках стыковых противостояний Шахтер по сумме двух встреч обыграл Ренн (3:3, 5:4 по пенальти), а Фейеноорд попал в 1/8 финала напрямую.

В преддверии ответной встречи нидерландский коллектив обыграл Волендам (2:1) в рамках национального чемпионата, а Шахтер разгромил Кривбасс (3:0) в поединке УПЛ.


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