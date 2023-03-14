Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке 1/8 финала Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 16 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют Фейеноорд (Нидерланды) и Шахтер (Украина).

Клубы сойдутся в двухматчевом противостоянии, чтобы войти в восьмерку лучших соревнования. В рамках первой встречи команды разошлись миром (1:1).

Матч состоится на стадионе Фейеноорд в Роттердаме. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы Фейеноорд - Шахтер

Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является нидерландский коллектив.

Прогноз букмекеров на матч Фейеноорд - Шахтер:

победа Фейеноорда - 1,52

ничья - 4,5

победа Шахтера - 6,8

По мнению букмекеров, во второй игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,86.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами не отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,82.

Статистика противостояния Фейеноорд - Шахтер

В своей истории команды встречались трижды. Фейеноорд и Шахтер играли между собой в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе "горняки" дважды переиграли нидерландскую команду (3:1, 1:2). После первого матча в плей-офф текущего сезона статистика изменилась.

Шахтер - Фейеноорд

2 Победы 0

1 Ничьи 1

6 Голы 3

В первой встречи 1/8 финала Лиги Европы команды сыграли вничью. Сначала Ярослав Ракицкий отметился голом, а затем Бульяуде сравнял счет.

Шахтер - Фейеноорд 1:1

Гол: Ракицкий, 79 - Бульяуде, 88

Шахтер: Трубин - Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов - Степаненко - Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськив (Джурасек, 62) - Траоре (Келси, 61).

Фейонорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Виффер, Кекчю, Шимански (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даниил, Идрисси (Дилросун, 7).

Предупреждение: Виффер

В преддверии ответной встречи нидерландский коллектив обыграл Волендам (2:1), а Шахтер разгромил Кривбасс (3:0).