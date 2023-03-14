Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы
В четверг, 16 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют Фейеноорд (Нидерланды) и Шахтер (Украина).
Клубы сойдутся в двухматчевом противостоянии, чтобы войти в восьмерку лучших соревнования. В рамках первой встречи команды разошлись миром (1:1).
Матч состоится на стадионе Фейеноорд в Роттердаме. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы Фейеноорд - Шахтер
Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является нидерландский коллектив.
Прогноз букмекеров на матч Фейеноорд - Шахтер:
- победа Фейеноорда - 1,52
- ничья - 4,5
- победа Шахтера - 6,8
По мнению букмекеров, во второй игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,86.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами не отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,82.
Статистика противостояния Фейеноорд - Шахтер
В своей истории команды встречались трижды. Фейеноорд и Шахтер играли между собой в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе "горняки" дважды переиграли нидерландскую команду (3:1, 1:2). После первого матча в плей-офф текущего сезона статистика изменилась.
Шахтер - Фейеноорд
2 Победы 0
1 Ничьи 1
6 Голы 3
В первой встречи 1/8 финала Лиги Европы команды сыграли вничью. Сначала Ярослав Ракицкий отметился голом, а затем Бульяуде сравнял счет.
Шахтер - Фейеноорд 1:1
Гол: Ракицкий, 79 - Бульяуде, 88
Шахтер: Трубин - Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов - Степаненко - Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськив (Джурасек, 62) - Траоре (Келси, 61).
Фейонорд: Велленройтер — Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Виффер, Кекчю, Шимански (Пайшан, 74) — Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даниил, Идрисси (Дилросун, 7).
Предупреждение: Виффер
В преддверии ответной встречи нидерландский коллектив обыграл Волендам (2:1), а Шахтер разгромил Кривбасс (3:0).