Центрбэк Александрии: Я говорил с Ротанем прежде, чем принять решение не играть за Украину

Владислав Бабогло рассказал, что никогда не был близок к игре за "сине-желтых".

Защитник Александрии Владислав Бабогло высказался о решении выступать за сборную Молдову.

По словам Бабогло, он предупредил Руслана Ротаня, что будет играть за национальную команду со своей исторической родины.

"Да, все уже официально, это правда. Мы поговорили с Русланом Петровичем (Ротанем), и не просто как с тренером, а прежде всего как с человеком, чье мнение я уважаю.

Представители Молдавской Федерации футбола связались со мной, когда мы были на зимних сборах. После этого я уже пообщался с главным тренером, вице-президентом Федерации. Это все произошло буквально этой зимой, на последнем сборе.

Также молдованин отметил, что не был близок к игре за основную сборную Украины.

"Выступления за сборную Украины? Нет, никаких разговоров не было. Я выступал только за молодежную сборную Украины, а к национальной я не был близок", - сказал Бабогло.

24-летний центрбек попал в заявку Молдовы, которая будут готовиться к стартовым матчам квалификации Евро-2024 против Чехии и Фарерских островов.