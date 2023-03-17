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Один из лидеров атаки Арсенала поделился планами на отдых после трудного сезона

Сака хочет просто хорошо поспать.
Сегодня, 16:53
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер Арсенала Букайо Сака рассказал, что сделает по окончании сезона.

"Я бы сказал, что психологически просто счастлив быть на поле. Если поставить вопрос так: что бы я предпочел – быть травмированным или играть, то я выберу играть.

Если я бы я спросил себя, когда был моложе, где бы я хотел быть, то "На поле, играя за Арсенал каждую неделю на самом высоком уровне" было бы подходящим вариантом.

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Так что я счастлив. Я просто хочу доиграть сезон до конца, а затем запереться в своей комнате и спать до конца лета", – сказал Сака в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина 10 голов и 9 ассистов в 27 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Букайо Сака

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