Один из лидеров атаки Арсенала поделился планами на отдых после трудного сезона
Сака хочет просто хорошо поспать.
Вингер Арсенала Букайо Сака рассказал, что сделает по окончании сезона.
"Я бы сказал, что психологически просто счастлив быть на поле. Если поставить вопрос так: что бы я предпочел – быть травмированным или играть, то я выберу играть.
Если я бы я спросил себя, когда был моложе, где бы я хотел быть, то "На поле, играя за Арсенал каждую неделю на самом высоком уровне" было бы подходящим вариантом.
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Так что я счастлив. Я просто хочу доиграть сезон до конца, а затем запереться в своей комнате и спать до конца лета", – сказал Сака в интервью ESPN.
В текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина 10 голов и 9 ассистов в 27 матчах АПЛ.