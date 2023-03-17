Поттер высказался о кадровой ситуации в Челси перед предстоящим матчем в АПЛ

Михаил Мудрик имеет большие шансы появится в старте на поединок с Эвертоном.

Перед игрой чемпионата Англии против Эвертона, которая состоится 18 марта, в 19:30 по Киеву, коуч Челси Грэм Поттер высказался о кадровых потерях.

По словам английского специалиста, эту встречу в рамках местного первенства пропустят два футболиста группы атаки.

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У Стерлинга проблемы с подколенным сухожилием. Это не слишком серьезная травма, но завтра он не сыграет, за сборную также.

То же самое с Маунтом, у него повреждение. Все еще отсутствуют Тьяго Силва и Сезар Аспиликуэта, но есть шанс, что в составе будет Канте", - сказал Поттер.

Стоит сказать, что учитывая отсутствие Стерлинга и Маунта у украинца Михаила Мудрика появляются хорошие шансы на выход в старте.