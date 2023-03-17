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Cтало известно, когда может состояться дебют Забарного в Борнмуте

Наставник "вишен" надеется увидеть Илью в деле после международного перерыва.
Сегодня, 20:50
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Главный тренер Борнмута Гари О'Нил поделился свежими новостями о кадровой ситуации в клубе.

В частности, специалист рассказал, когда мы наконец сможем увидеть дебют Ильи Забарного в футболке "вишен".

По словам англичанина, центрбэк может провести свою первую игру за клуб после международного перерыва.

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Что касается Ильи Забарного, то там такая же ситуация. Илья, надеюсь, будет доступен в следующий раз, поэтому, да, это хорошие новости.

У нас нет такого количества травм, как в последнее время, поэтому мы становимся сильнее. Земура в форме. Все остальные доступны, их всех нужно учитывать. Поэтому завтра мне придется принять некоторые решения", - цитирует тренера Bournemouth Echo.

Первый поединок Борнмута после международного перерыва состоится первого апреля. Аутсайдер АПЛ будет противостоять Фулхэму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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