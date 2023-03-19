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Реймс - Марсель 1:2: обзор матча и результат игры 19.03.2023

Дубль Алексиса Санчеса и голевая передача вратаря позволили провансальцам увезти с собой три очка.
Вчера, 23:38
Марсель / ФК Марсель
Марсель / ФК Марсель

В воскресенье, 19 марта, в матче 28-го тура французской Лиги 1 сошлись Реймс и Марсель с Русланом Малиновским в стартовом составе.

Все голы команды забили еще в первом тайме. Все самое интересное началось на 13-й минуте, когда Фоларин Балогун забил свой 17-й гол в рамках чемпионата Франции.

Но затем наступило время Алексиса Санчеса. Сначала 34-летний чилиец восстановил паритет, шикарно исполнив штрафной удар - мяч, отскочив от штанги, влетел в сетку ворот.

Источник: ФК Марсель

Немногим позже произошло редкое явление - ассист вратаря. Пау Лопес со своей половины поля выбил мяч вперед. Тот прошел сквозь ряды защитников прямо на набегавшего Санчеса, который в касание переправил его в ворота.

Источник: ФК Марсель

После перерыва команда Игора Тудора отдала мяч сопернику, предпочитая игру на контратаках. Это сказалось на зрелищности всего второго тайма, где Реймс владел тотальным преимуществом, но опасных моментов практически не создал.

В итоге Марсель не только завоевал победу, но и прервал 19-матчевую беспроигрышную серию Реймса - последний раз команда проигрывала 18 сентября 2022 года в поединке с Монако (0:3).

К тому же Марсель поднялся на вторую строчку таблицы, сократив отставание от лидирующего ПСЖ до 7 очков. Реймс продолжает занимать 9-е место, имея в активе 43 очка.

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Статистика матча Реймс - Марсель 28-го тура Лиги 1

Реймс - Марсель 1:2
Голы: Балогун, 13 - Санчес, 16, 29.

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 19 - 12
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 13 - 11
Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 1.41

Реймс: Диуф - Фокет (Буси, 87), Пертти (Агбаду, 75), Абдельхамид, Де Смет - Матусива (Каюсте, 75), Лопи (Маолида, 87), Ито, Мунетси, Флипс (ван Берген, 75) - Балогун.

Марсель: Лопес - Мбемба, Жиго, Ронжье - Клаусс (Каборе, 64), Верету, Гендузи, Тавареш - Ундер (Байи, 90), Санчес, Малиновский (Унахи, 64).

Предупреждения: Де Смет, Агбаду - Гендузи, Малиновский, Ронжье.


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