Реймс - Марсель 1:2: обзор матча и результат игры 19.03.2023
В воскресенье, 19 марта, в матче 28-го тура французской Лиги 1 сошлись Реймс и Марсель с Русланом Малиновским в стартовом составе.
Все голы команды забили еще в первом тайме. Все самое интересное началось на 13-й минуте, когда Фоларин Балогун забил свой 17-й гол в рамках чемпионата Франции.
Но затем наступило время Алексиса Санчеса. Сначала 34-летний чилиец восстановил паритет, шикарно исполнив штрафной удар - мяч, отскочив от штанги, влетел в сетку ворот.
Немногим позже произошло редкое явление - ассист вратаря. Пау Лопес со своей половины поля выбил мяч вперед. Тот прошел сквозь ряды защитников прямо на набегавшего Санчеса, который в касание переправил его в ворота.
После перерыва команда Игора Тудора отдала мяч сопернику, предпочитая игру на контратаках. Это сказалось на зрелищности всего второго тайма, где Реймс владел тотальным преимуществом, но опасных моментов практически не создал.
В итоге Марсель не только завоевал победу, но и прервал 19-матчевую беспроигрышную серию Реймса - последний раз команда проигрывала 18 сентября 2022 года в поединке с Монако (0:3).
К тому же Марсель поднялся на вторую строчку таблицы, сократив отставание от лидирующего ПСЖ до 7 очков. Реймс продолжает занимать 9-е место, имея в активе 43 очка.
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Статистика матча Реймс - Марсель 28-го тура Лиги 1
Реймс - Марсель 1:2
Голы: Балогун, 13 - Санчес, 16, 29.
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 19 - 12
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 13 - 11
Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 1.41
Реймс: Диуф - Фокет (Буси, 87), Пертти (Агбаду, 75), Абдельхамид, Де Смет - Матусива (Каюсте, 75), Лопи (Маолида, 87), Ито, Мунетси, Флипс (ван Берген, 75) - Балогун.
Марсель: Лопес - Мбемба, Жиго, Ронжье - Клаусс (Каборе, 64), Верету, Гендузи, Тавареш - Ундер (Байи, 90), Санчес, Малиновский (Унахи, 64).
Предупреждения: Де Смет, Агбаду - Гендузи, Малиновский, Ронжье.