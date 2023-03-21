Реал хочет установить в новом контракте своего полузащитника космическую клаусулу

Реал обсуждает продление контракта с хавбеком Эдуардо Камавингой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Стороны начали переговоры о заключении нового соглашения. Мадридский клуб хочет включить в него пункт о сумме отступных, составляющей 1 млрд евро.

Напомним, действующий контракт Камавинги с Реалом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету 20-летнего француза один ассист в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Реал продлит контракт с одним из лидеров команды.