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Мбаппе - новый капитан сборной Франции - L’Equipe

Французская команда получила нового лидера.
Сегодня, 08:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал новым капитаном команды.

Как сообщает L’Equipe, главный тренер национальной команды Дидье Дешам принял решение о том, что 24-летний игрок стал капитаном.

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Отметим, что 36-летний голкипер сборной Франции Уго Льорис, который длительное время был капитаном, завершил международную карьеру после чемпионата мира в Катаре.

Мбаппе за сборную Франции провел 66 матчей, в которых забил 36 голов. В составе команды он выиграл чемпионат мира в 2018 году.

Напомним, французы примут участие в квалификации на чемпионат Европы. На ISPORT.ua доступен календарь матчей отбора.


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