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Реал прокомментировал решение Озила завершить карьеру

Мадридский клуб поблагодарил немца за вклад в развитие команды.
Сегодня, 16:20
Месут Озил / Getty Images
Месут Озил / Getty Images

Реал прокомментировал решение хавбека Месута Озила завершить игровую карьеру.

"Реал хочет выразить свою признательность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков.

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Удачи, дорогой Месут, тебе и твоей семье", – говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Напомним, Озил выступал за Реал с 2010 по 2013 год, выиграв с командой за это время Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Месут Озил

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