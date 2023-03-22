Реал прокомментировал решение Озила завершить карьеру

Мадридский клуб поблагодарил немца за вклад в развитие команды.

Реал прокомментировал решение хавбека Месута Озила завершить игровую карьеру.

"Реал хочет выразить свою признательность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков.

Читай также: Мертенс и Озил помогают пострадавшим от землетрясения в Турции

Удачи, дорогой Месут, тебе и твоей семье", – говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Ante el anuncio de @M10 sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F. quiere mostrar su agradecimiento, su admiración y su cariño a uno de nuestros grandes jugadores. Mucha suerte, querido Mesut, para ti y para tu familia. https://t.co/83Ebkx5hsm — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2023

Напомним, Озил выступал за Реал с 2010 по 2013 год, выиграв с командой за это время Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.