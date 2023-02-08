Мертенс и Озил помогают пострадавшим от землетрясения в Турции

Футболисты не остались в стороне после трагедии.

Днями ранее, а именно 6 февраля Турцию всколыхнул ряд землетрясений магнитудой до 7.9 баллов.

Стихийное бедствие уже унесло жизни более 7 тысяч людей. Ранения различной тяжести получило более 40 тысяч человек.

К помощи пострадавшим приобщилось множество неравнодушных со всей страны, среди которых был немец турецкого происхождения Месут Озил

Zor zamanlarda birlikte her şeyi başarabiliriz ❤️🇹🇷🇸🇾 pic.twitter.com/4fJdggTSQb — Mesut Özil (@M10) February 8, 2023

Также в этом принял участие форвард Галатасарая Дрис Мертенс вместе со своей супругой.

Class act from Dries Mertens and his wife. Both out there helping earthquake victims in Turkey 🙏🇹🇷 pic.twitter.com/mT2Xec1GYi — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 8, 2023

Напомним, что вратарь турецкого клуба оказался в числе погибших после землетрясения.