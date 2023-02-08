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Мертенс и Озил помогают пострадавшим от землетрясения в Турции

Футболисты не остались в стороне после трагедии.
Сегодня, 17:31
Дрис Мертенс
Дрис Мертенс

Днями ранее, а именно 6 февраля Турцию всколыхнул ряд землетрясений магнитудой до 7.9 баллов.

Стихийное бедствие уже унесло жизни более 7 тысяч людей. Ранения различной тяжести получило более 40 тысяч человек.

К помощи пострадавшим приобщилось множество неравнодушных со всей страны, среди которых был немец турецкого происхождения Месут Озил 

Также в этом принял участие форвард Галатасарая Дрис Мертенс вместе со своей супругой.

Напомним, что вратарь турецкого клуба оказался в числе погибших после землетрясения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турция землетрясение Дрис Мертенс Месут Озил

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