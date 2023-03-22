Cидорчук эмоционально отреагировал на обстрел Запорожья

Хавбек не сдержал себя после трагедии в родном городе.

Хавбек сборной Украины и киевского Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал утрений ракетный обстрел Запорожья.

По словам Сидорчука, подобное сравнимо с раной, которая не заживает, а лишь начинает болеть все сильнее.

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"Это не мой двор.

Но это мой родной город, моя родная страна. Слов нет. Есть какое-то опустошение и нежелание понимать, что подобное творится в разных городах Украины. Каждый день.

Это как рана на теле, которая не заживает, а только с каждым разом все сильнее болит и становится больше. Как ожог, который остается после подката на сухом поле. Еще один подкат, и он кровоточит. И так снова, снова и снова, снова и снова.

Нежелание понимать это есть, но оно минутное. Потому что надо воспринимать реальность и реагировать на нее", - заявил Сидорчук.

Напомним, что ракета попала в жилой дом. В последствии случившегося пострадало 34 человека, 29 было госпитализировано.