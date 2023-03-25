Тухель: Бавария смогла бы побороться за чемпионство в Англии

Бавария в несвойственной для себя манере по ходу сезона сменила тренера, уволив Юлиана Нагельсманна и назначив на его место Томаса Тухеля.

Во время своей первой пресс-конференции во главе мюнхенской команды Тухель, поработавший в лондонском Челси, сравнил способности "ротен" и клубов АПЛ.

"Конечно, лига в Англии исключительная. Она дает самый большой вызов в Европе", - цитирует тренера официальный сайт Баварии. "Но с точки зрения глубины и мощи, состав Баварии боролся бы за титул чемпиона АПЛ".

К тому же 49-летний наставник поделился целями команды на оставшуюся часть сезона.

"Мы должны опираться на стартовую позицию, которую Юлиан создал с командой, чтобы у нас был шанс выиграть трофей во всех трех соревнованиях".

"Конечно, есть риски. Но мы любим давление и стресс. Моя любовь к игре намного больше любых забот. Речь идет об уверенном подходе к задаче — мы хотим быть претендентами на все три трофея".

Ранее стало известно, что уже будущим летом Юлиан Нагельсманн может вернуться к тренерской деятельности, возглавив одну из команд АПЛ.