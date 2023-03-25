Во всем виноват Гвардиола: Озил назвал причину срыва трансфера в Барселону

Немец не был впечатлен отношением к себе со стороны тренера каталонцев.

Экс-хавбек сборной Германии Месут Озил рассказал, почему решил в свое время перейти в Реал, а не Барселону.

"Это был выбор между Реалом и Барселоной. И в итоге вопрос был не в деньгах. Не знаю, известно ли это, но в то время я посетил и Мадрид, и Барселону, и разница была в Жозе Моуринью.

Моуринью устроил мне ВИП-тур. Он привел меня на стадион и показал все трофеи, которые они выиграли. От этого у меня были мурашки по коже.

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Визит в Барселону вызвал меньше восторга. Пеп Гвардиола даже не потрудился встретиться со мной, это разочаровало. До этой поездки мне очень нравился стиль игры Барселоны, и я мог представить, как буду играть там, но Реал постарался на славу.

Так что Жозе Моуринью, безусловно, был самым важным фактором в моем решении. После этих визитов я на 100% решил: хочу быть мадридиста", – сказал Озил в интервью Marca.

Напомним, в 2010-м году немец перешел в Реал, в котором провел пару лет на высоком уровне, после чего ушел в Арсенал.