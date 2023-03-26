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Зинченко получил особую карточку в FIFA 23

Украинца отметили в рамках ивента посвященному дню рождению самого популярного режима игры.
26 марта, 23:24
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко получил особую карточку в FIFA 23.

Универсала сборной Украины и Арсенала отметили в рамках ивента FUT BIrthday, который посвящен дню рождения Ultimate Team - самому популярному режиму игры.

Зинченка наделили общим рейтингом 90. Лучшими характеристиками стали дриблинг и скорость, которые также оценены в 90.

Стоит сказать, что EA Sports выпустили две версии карты украинца. Одна из них имеет 5 звезд особых приемов, а другая 5 звезд на нерабочей ноге. Обе версии оценены в диапазоне от 350 до 360 тысяч внутриигровых монет на консолях и ПК.

Ранее Зинченко был отмечен в рамках ивента Out of Position, где он получил карту на позиции центрального полузащитника, которая была доступна в SBC.

Также напомним, что в текущую команду недели попал Виктор Цыганков.


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