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Легенда сборной Нидерландов выступил с критикой в адрес Ван Дейка

Гуллит не в восторге от поведения соотечественника.
Сегодня, 18:22
Вирджил Ван Дейк / Getty Images
Вирджил Ван Дейк / Getty Images

Бывший полузащитник Милана и сборной Нидерландов Руд Гуллит считает поведение капитана национальной команды Вирджила ван Дейка неприемлемым.

"Он попал в символическую сборную года и считает себя лучше остальных. Мы видим разные вещи... Я думаю, что если ты капитан, то ты должен разрешать проблемы. Но он почти не комментирует то, что происходит", – сказал Гуллит в интервью Rondo на Ziggo Sport.

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Напомним, сборная Нидерландов в рамках отбора на Евро-2024 проиграла Франции (0:4), а после одолела Гибралтар (3:0).

В текущем сезоне на счету Ван Дейка три гола в 22 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк Руд Гуллит

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