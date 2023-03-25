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Друг для Ван Дейка и Гакпо: Ливерпуль заинтересовался нидерландским центрбэком

Пер Шюрс может стать игроком "красных".
Сегодня, 11:09
Пер Шюрс / Getty Images
Пер Шюрс / Getty Images

Ливерпуль намерен летом усилить линию обороны из-за резко сдавшего в уровне Джоэля Матипа.

Как сообщает TuttoSport, "красные" нацелились на центрального защитника Торино Пера Шюрса.

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Утверждается, что за талантливого нидерландца мерсисайдцам придется заплатить около 45 млн евро и обойти конкурентов в лице МЮ и Тоттенхэма.

В этом сезоне центрбэк провел за "быков" 27 игр во всех турнирах, забив один гол и отдав два ассиста. Контракт с текущим клубом рассчитан до лета 2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль трансфер

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