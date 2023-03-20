Ливерпуль вряд ли сможет подписать летом Беллингема

Мерсисайдцы не выиграют борьбу за игрока.

Шансы Ливерпуля на подписание хавбека Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема крайне малы. Об этом сообщает издание The Athletic.

В данный момент Реал и Манчестер Сити лидируют в борьбе за игрока. Только эти команды смогут финансово потянуть зарплату и трансфер футболиста.

Отметим, сам англичанин хочет перейти лишь в стан "сливочных" или "горожан" из-за их удачных результатов. В свод очередь положение дел "красных" не впечатляет игрока.

В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал приостановил работу над переходом Беллингема.