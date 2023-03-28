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ПСЖ нашел замену Галтье

Парижан может возглавить Роберто Манчини.
Сегодня, 22:24
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Боссы ПСЖ не исключают, что летом придется уволить Кристофа Галтье.

Как сообщает итальянское издание La Reppublica, в таком случае, парижане могут прибегнуть к услугам Роберто Манчини.

В сборную Италии при таком сценарии, вероятно, вернется Антонио Конте, которого накануне уволили из Тоттенхэма.

Стоит сказать, что местный специалист возглавял "Скуадру Адзурри" с 2014 по 2016 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ может побороться с МЮ за одного из лучших нападающих мира прямо сейчас.


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