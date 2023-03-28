ПСЖ нашел замену Галтье
Парижан может возглавить Роберто Манчини.
Боссы ПСЖ не исключают, что летом придется уволить Кристофа Галтье.
Как сообщает итальянское издание La Reppublica, в таком случае, парижане могут прибегнуть к услугам Роберто Манчини.
В сборную Италии при таком сценарии, вероятно, вернется Антонио Конте, которого накануне уволили из Тоттенхэма.
Стоит сказать, что местный специалист возглавял "Скуадру Адзурри" с 2014 по 2016 годы.
Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ может побороться с МЮ за одного из лучших нападающих мира прямо сейчас.