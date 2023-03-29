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Форвард сборной Германии установил необычное достижение

Никлас Фюлькруг демонстрирует небывалую результативность в первых матчах за "бундестим".
Сегодня, 00:54
Никлас Фюлькруг / Getty Images
Никлас Фюлькруг / Getty Images

Сборная Германии проиграла в спарринге с Бельгией со счетом 3:2.

Один из голов "бундестим" забил Никлас Фюлькруг. Тем самым он установил необычное достижение.

Никто ранее не забивал большее количество голов в стартовых шести играх за сборную Германии.

У нападающего шесть забитых мячей в 6 матчах. Он забивал Оману, Испании, Коста-Рике, дважды Перу и вот теперь Бельгии.

30-летний Фюлькруг играет за Вердер и уже забил 15 голов в 24 матчах Бундеслиги в этом сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия

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