Никлас Фюлькруг демонстрирует небывалую результативность в первых матчах за "бундестим".

Сборная Германии проиграла в спарринге с Бельгией со счетом 3:2.

Один из голов "бундестим" забил Никлас Фюлькруг. Тем самым он установил необычное достижение.

Никто ранее не забивал большее количество голов в стартовых шести играх за сборную Германии.

У нападающего шесть забитых мячей в 6 матчах. Он забивал Оману, Испании, Коста-Рике, дважды Перу и вот теперь Бельгии.

30-летний Фюлькруг играет за Вердер и уже забил 15 голов в 24 матчах Бундеслиги в этом сезоне.